Spécial argent et placements : que faut-il privilégier en 2022 ?

Découvrez les pièges à éviter pour votre épargne et les bonnes astuces pour booster votre pouvoir d’achat dans ce dossier spécial argent et placements 2022.

Pour cumuler le cadre avantageux de l’assurance-vie et la rentabilité des SCPI, il est possible de choisir des contrats d’assurances-vie contenant des SCPI. Un bon plan face à la baisse du fonds en euros des contrats d’assurance-vie.

Le point fort des SCPI est qu’elles offrent le meilleur équilibre rendement-risque de tous les placements existants. Elles bénéficient de la résilience de l’immobilier et servent un rendement moyen de plus de 4 % aux épargnants. Les meilleures SCPI peuvent même aller jusqu’à 6 % de rendement. Quasi imbattable !

Les SCPI prennent la tête ce dossier spécial argent et placements 2022. Elles permettent d’investir en immobilier sans aucune gestion puisque celle-ci est assurée par les gérants de la SCPI. L’épargnant n’a donc pas à s’occuper des locataires et va se contenter de percevoir un loyer versé directement sur son compte bancaire.

Les Français affectionnent ces placements en temps de crise. On l’a vu en 2020. Attention cependant à les réserver à de l’épargne de précaution ou pour un projet d’achat immobilier car leur taux de rendement est largement inférieur à l’inflation et cela ne devrait pas changer à court terme.

Les prix de l’immobilier neuf sont actuellement élevés et la rentabilité est faible du fait des loyers sociaux pratiqués. Nos experts ne le conseillent que dans certains cas très particuliers et préfèrent dans la plupart des cas d’autres placements immobiliers comme la SCPI de rendement.

Rendement pouvant aller jusqu’à 6 % et souplesse d’investissement : la SCPI présente toutes les qualités pour être sacrée meilleur placement 2022. Il ne faut cependant pas y investir n’importe comment et avec n’importe qui.

Il existe plus de 200 SCPI et les banques classiques n'en proposent généralement pas plus de 3. Pour avoir accès à la totalité du marché et aux meilleurs rendements sans frais supplémentaires, il est fortement conseillé de recourir à des plateformes spécialisées en ligne.

Les experts de ce spécial argent et placements sont unanimes, la reprise est belle et bien là et il est possible de s’en servir pour dynamiser son épargne. Il faut donc agir et faire le bon choix comme la SCPI de rendement qui offre un rendement plus que jamais protecteur du pouvoir d’achat de votre argent en ces temps d’inflation.