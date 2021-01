Où placer son argent en 2021 ? AdobeStock

Les épargnants ont de quoi être ravis, l’année 2021 offre de belles opportunités pour placer leur argent. Comment choisir le meilleur placement pour 2021 ? Comment bien placer son argent en 2021 ? La SCPI conservera-t-elle sa première place en 2021 ? La réponse avec La Centrale des SCPI, première plateforme d’épargne digitale en France.

L’année 2021 marque un nouveau départ qui doit être marqué par la fin de l’attentisme et être synonyme de renouveau. Les Français ont aujourd’hui toutes les cartes en main pour investir l’épargne accumulée en 2020 sur des supports rémunérateurs. Les solutions pour investir de l’argent en 2021 ne manquent pas, à condition d’éviter les placements moribonds comme l’assurance-vie en fonds en euros ou l’épargne réglementée (livrets A ou LDDS) qui pâtissent de taux durablement bas et d’une absence de perspectives.

Quels sont les meilleurs placements pour 2021 ?

L’année 2021 fait la part belle à l’investissement immobilier puisque, sur les trois meilleurs placements, deux sont liés à la pierre : la SCPI de rendement et le crowdfunding immobilier. Le troisième étant l’épargne salariale. Des trois, la SCPI de rendement tire son épingle du jeu et occupe la première place de ce trio des meilleurs placements à posséder en 2021. Les SCPI permettent d’investir de façon mutualisée dans des immeubles gérés entièrement par des sociétés de gestion. Les épargnants vont ainsi empocher directement sur leur compte bancaire les loyers sans avoir à s’occuper de la gestion locative. Accessibles facilement, dès quelques dizaines de milliers d’euros, les SCPI sont adaptées à tous les objectifs patrimoniaux : qu’il s’agisse d’obtenir des revenus complémentaires ou faire fructifier un capital. L’innovation est plus que jamais le moteur des SCPI qui ont rivalisé d’ingéniosité dans leurs investissements pour permettre de générer un rendement attractif aux associés. Elles suivent ainsi les grandes tendances qui façonnent le monde comme la digitalisation ou la montée en puissance du e-commerce. Cette capacité d’adaptation leur a ainsi permis de délivrer un rendement pouvant dépasser 6% nets pour les meilleures SCPI en 2020 ! Rendement élevé et excellente maîtrise des marchés immobilier en font clairement le placement le plus en vue pour cette nouvelle année 2021. Le crowdfunding immobilier arrive en deuxième place des meilleurs placements pour 2021. Placer son argent en crowdfunding immobilier permet de prêter de l’argent à des entreprises pour la construction de logements ou de locaux professionnels. Bien sélectionné, un placement en crowdfunding immobilier peut donc être rentable. Cependant, cet investissement doit rester une diversification très minoritaire dans un patrimoine équilibré. En dernière position, l’épargne salariale présente toujours un intérêt puisqu’elle permet à certains salariés de bénéficier de conditions préférentielles d’investissement de leur participation et intéressement. Il faut bien garder en tête que cette épargne possède une durée minimale d’investissement de 5 ans. Laurent Fages, consultant senior pour La Centrale des SCPI, nous confirme cette adhésion pour la SCPI en ce début d’année : " La hausse de notre trafic internet est révélatrice de l’engouement pour la SCPI en cette nouvelle année. Nous avons recruté 5 nouveaux consultants pour faire face à cette hausse exponentielle des demandes d’informations en SCPI sur notre site www.centraledesscpi.com !"

Sur quelle SCPI investir en 2021 ?

Pour investir en SCPI, les épargnants doivent suivre les nouvelles habitudes de consommation pour espérer obtenir un rendement attractif avec leurs placements : explosion du commerce en ligne et attractivité renforcée de la santé. Sans oublier le fait de pouvoir traverser les frontières et investir sur toute l’Europe. En effet, la logistique est devenue la clé de voûte de l’économie. Les biens ou les services doivent être livrés dans des délais de plus en plus serrés avec le e-commerce. Ces exigences nécessitent toujours davantage d’entrepôts bien positionnés. Ainsi, il est donc plus que jamais pertinent de choisir des SCPI spécialisées sur la logistique. La santé est également très bien positionnée puisque ce secteur répond au vieillissement des populations, une tendance très long terme. Pour répondre aux besoins en EHPAD ou en cliniques spécialisées, les épargnants ont donc tout intérêt à investir sur des SCPI de santé, dont les rendements avoisinent les 5% nets. Théo Darroman, consultant senior pour le comparateur digital gratuit de SCPI, La Centrale des SCPI, complète : "À côté du e-commerce et la santé, nous recommandons aux épargnants d’investir sur les SCPI Européennes. Ces SCPI ont révélé de nombreux atouts pour chercher de nouvelles opportunités à tel point qu’elles sont aujourd’hui incontournables." Cette diversification est l’une des richesses du placement en SCPI. Dans le contexte actuel, un portefeuille multi-SCPI investi sur les secteurs les plus porteurs peut ainsi générer un rendement allant jusqu’à 6% nets. Parce que le monde bouge et que l’épargne doit s’adapter, les sociétés de gestion des SCPI ne cessent d’innover pour capter ces évolutions et en tirer profit. Placer son argent en 2021 avec la SCPI est donc une manière efficace d’être en avance sur son temps pour escompter des résultats concrets avec un rendement très attractif.

Où trouver un conseil fiable pour acheter des SCPI ?

Parce que toutes les offres ne sont pas équivalentes pour placer son argent en 2021, les épargnants sont en droit de rechercher une transparence totale sur leurs investissements et un conseil libre et éclairé. Pour la SCPI, par exemple, des acteurs indépendants permettent d’investir gratuitement sur la totalité du marché SCPI qui compte aujourd’hui plus de 190 SCPI. La Centrale des SCPI est ainsi la référence du secteur avec un site internet permettant de comparer toutes les SCPI (www.centraledesscpi.com). La mission de cette plateforme digitale de l’épargne ne s’arrête pas qu’à la simple comparaison : La Centrale des SCPI accompagne ainsi les épargnants de A à Z dans un parcours de conseil digitalisé et sécurisé. "Lorsqu’un épargnant nous appelle au 01.44.56.00.23, nous nous assurons de lui expliquer en détail le fonctionnement de la SCPI et nous nous chargeons de créer pour lui un portefeuille multi-SCPI qui tienne compte à la fois de ses objectifs patrimoniaux mais aussi de vie. Nos clients sont soulagés d’avoir découvert la SCPI pour placer leur argent plutôt que de le laisser dormir en banque" explique Véronique Baron, associée fondatrice du premier conseil indépendant en SCPI, La Centrale des SCPI. Toujours dans une idée de meilleur suivi et de transparence des placements, La Centrale des SCPI propose aux particuliers d’investir en ligne sur toutes les SCPI et de visualiser son portefeuille en temps réel sur un espace personnel sécurisé. Difficile de trouver mieux que cette plateforme internet pour investir en SCPI ! Et si investir son épargne faisait partie de vos bonnes résolutions 2021 comme, par exemple, arrêter de fumer ou faire du sport ? Cette nouvelle année est l’occasion de ne plus mettre son épargne sous couvre-feu et de prendre ses distances avec des placements vieillissants. Choisir un placement rémunérateur comme la SCPI de rendement est un choix judicieux pour placer son argent. L’avantage est que cette bonne résolution ne vous demandera pas beaucoup d’efforts car vous pouvez réaliser cet investissement SCPI 100% en ligne. L’année 2021 offre donc l’opportunité aux épargnants d’investir leur argent jusqu’à 6% nets grâce à la SCPI et mettre une croix sur les assurances-vie en fonds en euros. Finalement investir son argent en 2021 n’est pas une mission impossible même en période de Coronavirus. Pourquoi placer son argent en SCPI ? Réponse en vidéo :