Semaine de l’agriculture française, ode au bien manger

"Savez-vous planter les choux" ? "Heart of the Country" (Paul McCartney), "Il y avait un jardin" (Georges Moustaki), etc. Autant de chanson à la gloire des terres agricoles, des fruits et légumes, de l’élevage et de la nature. Orphelines de son traditionnel Salon de l’Agriculture pour terminer l’hiver, annulé en raison du Coronavirus et des confinements successifs, la France et l’Europe se consolent avec la Semaine de l’agriculture organisée par le Salon et le Concours Général Agricole, du jeudi 13 mai au lundi 24 mai.

Jean Luc Poulain, président du Ceneca et du Salon International de l’Agriculture, tenait à marquer le coup : "L’événement n’a pas pour vocation de remplacer le Salon ni le Concours Général Agricole. C’est un outil spécialement développé en cette année particulière, pour mettre en avant des initiatives en faveur de l’agriculture. Il rentre aussi dans le cadre d’une prise de parole positive et constitue une occasion de montrer une fois de plus aux consommateurs et citoyens que l’agriculture est en permanence au cœur de l’actualité. Finalement, comme le Salon, notre initiative vise à soutenir les agriculteurs en toute circonstance."