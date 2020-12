Smic, impôts, santé, prime à la conversion... Ce qui change à partir du 1er janvier 2021

Le passage à la nouvelle année implique inévitablement son lot de changements. À partir du 1er janvier 2021, une série de mesures décidées au cours des mois écoulés entrent en vigueur, dans plusieurs domaines, de la fiscalité à l'environnement en passant par les aides et les dépenses de santé. Voici ce qui va changer concrètement pour vous dès le Nouvel an.

À partir de cette année, les 20% des ménages français les plus aisés vont voir à leur tour leur taxe d'habitation diminuer. Une baisse mensuelle de 30% sera observée dès janvier. La suite de la réforme décidée au début du quinquennat, qui a déjà dispensé une partie des contribuables de cette taxe. L'évolution est progressive : il faudra attendre 2023 pour que plus aucun Français ne paye la taxe d'habitation sur sa résidence principale.

De nombreux produits en plastique seront interdits début 2021, conséquence de la loi anti-gaspillage, adoptée cette année. Pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich et en polystyrène, couvercles de boissons, tiges pour ballons, confettis et piques à steak en plastique devront ainsi être écoulés par les distributeurs dans un délai de six mois. Les supermarchés devront quant à eux installer des bacs de tri afin de collecter les emballages achetés après le passage en caisse. Enfin, les entreprises, établissements publics, évènements festifs et sponsors ne pourront plus distribuer de bouteilles en plastique.

À l'horizon 2022, le gouvernement entend aller plus loin en interdisant également les emballages plastiques des prospectus ainsi que ceux des fruits et légumes, les sachets de thé et de tisane, les jouets en plastique distribués dans les menus, etc.