Streaming, téléphone, services… Les Français de plus en plus accros aux abonnements

On ne sait parfois même plus combien on en a. Streaming, téléphone, transports, commerce… Les Français ont de plus en plus d'abonnements, au point que 65% d'entre eux ne savent pas combien ça leur coûte par mois, selon un sondage Ifop pour la start-up Papernest. C'est le cas des personnes que nous avons interrogées, qui ont souvent du mal à les lister et pensent en avoir souscrit au moins "une dizaine".