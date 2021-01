Suzuki toujours dans l’aventure de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc

Sur neige ou sur verglas : pour la 9e année consécutive, ce sont des véhicules Suzuki qui assureront la logistique et la mobilité des organisateurs de l’édition 2021 de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc. Cette compétition, qui engage au dépassement de soi, rassemble une soixantaine de meneurs (« mushers ») et 600 chiens de traineaux. Elle se déroule sur plus de 400 kilomètres à travers un paysage grandiose et avec un dénivelé positif de 13.000 mètres.

L’engagement de Suzuki, 8e constructeur mondial, dans la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc fournit au constructeur japonais l’occasion de démontrer son savoir-faire en conditions extrêmes grâce à une flotte de véhicules hybrides équipés du système de transmission intégrale AllGrip.

Marque centenaire connue pour ses activités moto et ses moteurs marins, Suzuki dispose d’une gamme véhicules réputés pour leur fiabilité. Engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, le constructeur propose un catalogue de voitures 100% hybrides. La gamme comprend 7 modèles, répondant à un usage urbain (citadine Swift, SUV urbain Ignis), familial (Swace) ou encore loisir avec l’iconique Vitara et le S-Cross, les partenaires des familles de baroudeurs.

Tous ces modèles ont un excellent profil écologique grâce à la technologie hybride développée par Suzuki. Sans entretien, 100 % autonome (pas besoin de brancher la voiture), elle permet de récupérer une partie de l’énergie résultant des phases de décélération et de la stocker dans une batterie lithium-ion. L’énergie mise en réserve sera ensuite libérée pour assister le moteur thermique « traditionnel » lors des phases d’accélération, ce qui réduit sensiblement la consommation de carburant.

