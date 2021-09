Les tarifs des cantines scolaires sont-ils encadrés ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : les tarifs des cantines scolaires sont-ils encadrés ? L'assurance scolaire est-elle obligatoire ? Si l'association sportive de mon enfant me propose un report des séances annulées à cause du confinement, puis-je obtenir plutôt un remboursement ? Garance Pardigon répond à ces questions ce mercredi soir sur le plateau de Gilles Bouleau.

Les tarifs des cantines sont-ils encadrés ?

Oui et non. Les collectivités territoriales fixent leurs tarifs librement, le plus souvent en tenant compte des revenus des familles. Le Code de l’Education le précise à l’article 531-52 : "Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge". Toutefois, les collectivités ont une règle d’or à respecter : elles ne peuvent pas faire de bénéfices sur le dos des élèves ! C’est écrit dans l’article suivant du code de l’Education, le 531-53 : "Les tarifs ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service".

Donc concrètement, elles vous facturent ce que ça leur coûte, après avoir déduit toutes les aides de l’Etat. C’est en moyenne 3 euros 30 par repas au collège et au lycée selon cette étude du Centre national d’étude des systèmes scolaires. Des tarifs prohibitifs pour les familles les plus modestes… Leurs enfants sont deux fois plus nombreux à ne pas manger à la cantine. Pour lutter contre ces inégalités, le ministère de la Santé a mis en place le dispositif cantine à 1 euro.