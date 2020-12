Pourquoi la facture d'électricité des Français va-t-elle augmenter  ?

Dans les foyers, c'est souvent l'incompréhension face à la flambée des prix. "Je suis passée de 32 euros par mois à 150 euros", déclare une consommatrice. Même son de cloche du côté d'une autre femme qui ne comprend pas pourquoi sa facture s'alourdit : "On a diminué la consommation et pourtant la facture augmente", déplore-t-elle.

Une augmentation du tarif régulé de l'électricité de 2% en début d'année serait dans les tuyaux - ce qui représente une trentaine d'euros par foyer. Si les Français s'avèrent plus gourmands en énergie, leur nouveau mode de vie suite à la crise sanitaire n'explique pas tout. En effet, l'augmentation du prix de l'électricité est une constante depuis plusieurs années. Depuis 2010, son prix flambe de 3,2% par an en moyenne. Pour une famille de quatre personnes, par exemple, la facture annuelle moyenne est passée de 1019 euros à 1522 euros. Soit une augmentation de 49%.

Mais les taxes ne sont pas les seules responsables de l'augmentation constante des prix. "Pour le réseau, on table sur une augmentation de 2%. Ce n'est pas très élevé mais dans ce domaine les tarifs augmentent presque chaque année. On a tendance à dire qu'en France, on a moins de coupures d'électricité mais c'est derniers temps, le réseau s'est un peu dégradé. Si on veut éviter des coupures, il faut investir", estime François Carlier.

Et alors que l'électricité est majoritairement d'origine nucléaire en France, elle est devenue plus coûteuse à produire. "Après l’accident de la centrale de Fukushima au Japon en 2011, l'Autorité de sureté nucléaire (ARS) a demandé à EDF de procéder à des travaux plus importants de sécurisation des réacteurs nucléaires français. On retrouve donc le coût de ces investissement dans la facture", indique Jérémie Haddad, consultant secteur énergie –EY consulting.