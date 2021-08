Tarifs en hausse de 8,7% le 1er septembre : le gaz est-il encore rentable ?

Pour Christian Moulard, plombier-chauffagiste, la réponse est oui. A condition, toutefois, d'avoir du matériel récent. "C'est ce qu'il y a de plus avantageux et de plus accessible à tout le monde quand on a le gaz de ville bien évidemment", souligne-t-il dans le JT de 20H, à voir dans la vidéo en tête de cet article. Selon ce professionnel, une chaudière à gaz nouvelle génération couplée à une bonne isolation sauvegardera votre porte-monnaie.