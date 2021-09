"Inadmissible !" : la colère des habitants de Guéret face à l'explosion de plus de 900% de leur taxe foncière

Les habitants de Guéret n’en croient pas leurs yeux. Dans cette ville de la Creuse, le taux de taxe foncière a augmenté de plus de... 900%. Même s’il était très bas jusqu'ici, les Guérétois ne comprennent pas et expriment leur colère dans le reportage de TF1 ci-dessus. "900%, c’est inadmissible !", peste ainsi une habitante. "Comment se fait-il qu’on n’augmente pas les salaires, qu’on n’augmente pas les retraites mais qu’on augmente la vie, qu’on augmente la taxe foncière ? C’est une honte !", ajoute une autre.

Par rapport à l’an dernier, tous deux doivent aujourd’hui débourser près de 150 euros de plus, soit une augmentation du taux de 958,33%. "C’est violent d’un coup. Je pense à d’autres personnes qui auront peut-être plus de difficultés à gérer des sommes importantes comme ça, c’est hallucinant", affirme la jeune retraitée. "C’est comme pour les poubelles", poursuit son mari. "Avant, ils passaient toutes les semaines. Maintenant, c’est tous les quinze jours. Ça a encore augmenté alors que normalement ,ça devrait diminuer puisqu’ils ne passent que toutes les deux semaines".

Pour cet autre propriétaire d’un petit immeuble en rénovation, c’est également l’incompréhension. "Demain, si on augmente mes impôts par rapport à ce bien-là parce que je peux bénéficier d’une rue en meilleur état ici ou alors un centre-ville plus dynamique, bien sûr. Mais aujourd’hui, on augmente effectivement cette taxe foncière là et dans quel but ? Je ne sais pas", regrette-t-il.