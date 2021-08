Tickets restaurant : le plafond à 38 euros finalement maintenu jusqu’en février 2022

Une bonne nouvelle pour les clients, comme les professionnels. Le doublement du plafond journalier d’utilisation des tickets restaurants finalement prolongé six mois de plus. Mis en place en mai 2020 pour venir en aide aux restaurateurs, lourdement impactés par le premier confinement, le passage de 19 à 38 euros de la limite quotidienne ne prendra fin qu’à partir du 28 février 2022, et non mardi 31 août comme initialement annoncé. Une information révélée par Capital qu’une source au ministère de l’Économie confirme à LCI.