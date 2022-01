Travaux dans le jardin : faites-les estimer à distance grâce à La visio de My Living Bloom

Afin d’en réduire la quantité, My Living Bloom met en place un outil directement intégré au dossier du client en ligne qui vient compléter son offre de service : La visio. Initialement conçue pour réduire l’empreinte carbone des travaux, cette fonctionnalité permet au coach My Living Bloom de découvrir le lieu dans lequel est envisagé le chantier, et par conséquent de ne pas avoir à se déplacer durant la phase de conseil. Une visite virtuelle qui lui donne la possibilité de communiquer et de monter le projet avec les différents corps d’état (paysagiste, terrassier, pisciniste, etc.) pour proposer une estimation et un plan 2D au client.

Pour rappel, l’entreprise My Living Bloom aide les particuliers à créer leur espace extérieur en proposant une prise en charge de A à Z, avec un accompagnement et la coordination des différents experts assurés par un coach dédié. Car le plus souvent, qui dit travaux dans le jardin dit intervention de plusieurs corps de métiers… Donc visites effectuées par un certain nombre de personnes avant même le démarrage du chantier.

Lors de cette visio, le particulier montre au coach les différentes facettes de son espace extérieur, en précisant à quels endroits il souhaite effectuer des changements ou installer des équipements, qu’il s’agisse d’une piscine, d’un boulodrome, d’une pergola, d’une cuisine d’été, d’un terrain de tennis, d’un accès carrossable, d’un revêtement de cour ou d’allée, etc.

Au cours de l’échange, de nombreuses fonctionnalités créent de l’interactivité entre coach et particulier. Il est possible de faire des captures d’écran et d’y pointer des détails avec des flèches, de donner des codes de validation et de signaler des zones à étudier, mais aussi de demander des précisions (l’équipement envisagé est-il en phase avec le PLU ?) et de partager des photos de matériaux via le chat pour que le client spécifie bien ses envies.

L’important, c’est que le coach My Living Bloom ait bien tous les éléments en main pour pouvoir d’abord étudier le projet, donner une estimation, puis monter l’équipe d’experts travaux et lui permettre de suivre le dossier du client au jour le jour. À noter que les architectes, paysagistes et autres experts peuvent consulter et suivre l’état d’avancement des travaux, toutes les informations étant consignées.

Crise sanitaire et confinements obligent, on peut dire que les applications de visioconférence n’ont plus de secrets pour beaucoup d’entre nous. Par conséquent, cette solution offre la possibilité de lancer simplement un projet d’aménagement extérieur parfois mûri de longue date… Le tout, en se protégeant de la propagation du virus.