Mini-bar, garde-robe, valise... Tout se loue pour les vacances

Un nouveau mode de consommation, plus pratique et plus responsable, même en vacances. Yann Le Corre fait partie de ces vacanciers qui ont décidé de tout louer cet été. Le temps d'une soirée, cet utilisateur de la plateforme de réservation en ligne We Peps a loué le minibar, le barbecue ainsi que la piscine pour 11 euros par personne.

Une solution moins chère que la réservation d’un lieu déjà équipé, et qui permet de se faire plaisir par ailleurs avec l’argent économisé. "Si on avait voulu louer un endroit comme ça pour profiter de notre soirée, ça nous aurait forcément coûté un peu plus cher : on n’aurait peut-être pas pu faire de bateau, ni louer une seconde voiture pour découvrir l’arrière-pays", explique-t-il dans le sujet en tête de cet article.