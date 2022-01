20 ans de l'euro : les prix ont-ils vraiment augmenté ?

À l'heure où la tour Eiffel se pare de bleu aux couleurs de l'Europe, l'euro, lui, fête ses 20 ans. Certains consommateurs en sont convaincus aujourd'hui qu’en deux décennies, il aurait fait flamber les prix. “Avant, des fois, on avait beaucoup de choses, en euro, on n'a rien”. “On a beaucoup perdu en pouvoir d'achat”. “Je ne sais plus combien on payait le pain : 1 franc ou 1,20 francs. Maintenant, c’est 1,20 euros. Ça a été multiplié par six”. Il fallait plutôt débourser 4,20 francs en moyenne. Ce boulanger se souvient du calcul au moment de passer à l'euro. “On n'a pas augmenté, rien du tout. On a juste fait la conversion. On est passé de 4,20 francs à 0,65 euro”, précise Joël Picquenard.

Dans les faits, si on regarde les chiffres, les prix ont bien augmenté en 20 ans : plus 34% pour la baguette, plus 46% pour un ticket de métro ou encore plus 178% pour un timbre. Mais dans le même temps, les salaires ont aussi augmenté : plus 57% pour le Smic alors. Dans ce maquis de chiffres, que faut-il retenir ? Pour mieux comprendre, la Banque de France utilise un mode de calcul particulier. “Auparavant, la baguette de pain coûtait un certain prix qui nécessitait de travailler un certain temps pour un ménage moyen. Le temps de travail nécessaire pour acheter sa baguette de pain a diminué de 13% depuis le passage à l'euro”, explique Gilbert Cette, adjoint au directeur général des statistiques, des études et de l’international à la Banque de France.