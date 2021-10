2011-2021 : de combien votre panier de courses a-t-il augmenté en 10 ans ?

Nous avons fait les mêmes courses qu'il y a dix ans avec ce ticket qui date de 2011. Nous sommes retournés dans le même hypermarché en région parisienne. Nous avons acheté les mêmes produits et nous avons comparés les prix en tenant compte de l'inflation. En dix ans, le prix du beurre a augmenté de 25 %. +16% pour le prix de la viande, +22% pour le poisson et l'écart se creuse encore plus pour les fruits et légumes, +50%. Une forte hausse due aux aléas climatiques, au coût de la main-d'œuvre, et à la flambée des matières premières.