25 ans de succès : inusables Pokémon !

Les Pokémon n'ont jamais eu autant de fans, 25 ans après leur création. Ils se comptent en millions sur Internet. Même chose dans les magasins où les produits dérivés sont toujours plus nombreux et toujours plus demandés. Ici, 6 des 10 jouets les plus vendus sont des jouets Pokémon. La première place revient aux cartes : 15 millions de paquets cette année 2021. Et certaines se vendent à prix d’or : 2 000 euros pour cette carte première génération.