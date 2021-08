+ 34% en 10 ans : les phénomènes climatiques font-ils augmenter les primes d'assurance ?

En dix ans, le montant moyen de l'assurance habitation a progressé de 34%, soit en moyenne 63 euros en plus. Et si ça augmente, c'est parce que les phénomènes climatiques et leurs indemnisations coûtent de plus en plus cher aux compagnies d'assurance. Dans les années 80, le coût des sinistres s'élevait à un milliard d'euro par an. En 2020, il est monté à quatre milliards. Alors forcément, les compagnies le répercutent sur nos primes.