À la découverte des huîtres du Belon

La culture des huîtres et l'élevage des coquillages sont nés dans la rivière du Belon il y a plus de 160 ans. Quatre générations plus tard, c'est toujours la même famille qui poursuit l'activité et entretient la mémoire des lieux. Dans la cour du manoir, le long du chemin de terre qui surplombe la rivière, les employés de la petite entreprise ostréicole s'activent en vue des fêtes. Un tri manuel s'impose avant un nettoyage pour redonner tout leur éclat aux coquilles. Les autres huîtres plates passent par un calibrage à la machine. Dès que la marée descendante le permet, direction les parcs pour remettre les petites en culture et récolter les plus grosses.