A Rouen, la métropole paye le covoiturage à votre place

Pour trois collègues professeurs, c'est devenu une habitude. Tous les matins depuis septembre, elles se rendent à leur collège en faisant du covoiturage. Et comme à chaque déplacement, Lucile et Maude, les deux passagères, ne vont rien dépenser. La métropole de Rouen paye le trajet à leur place. Il leur suffit de réserver le voyage sur une application. "Quand on passe de 80 euros à zéro euro, le choix est vite fait", confie l'une d'entre elles. Pour un trajet de 20 minutes, Méline Devaux-Fleutry, la conductrice, touche deux euros par passager. Elle a fait ses comptes : "j'ai une cinquantaine d'euros par mois et ça représente à peu près un plein d'essence".