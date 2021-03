Abondance de poisson : qui profite de la baisse des prix ?

Les Moscone-Simon adorent les soles. D'habitude, ils en achètent beaucoup moins. Mais ce week-end, il y a une occasion spéciale : "On fête un anniversaire avec ma fille". En ce moment, le prix au kilo baisse (-3 euros). "Je propose à 30 euros le kilo à peu près en temps normal, là c'est le poisson de saison. Il y a plus de gens qui en achètent vu que les prix sont plus abordables. Ça rend le poisson plus accessible pour la clientèle", explique le poissonnier.