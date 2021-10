Achat sur Internet : attention aux jouets dangereux

Test de résistance, chute, choc, ... Des jouets sont donc maltraités pour mieux protéger vos enfants. Dans un laboratoire visité par nos reporters, les agents de la répression des fraudes traquent les produits vendus sur les sites de ventes en ligne tels que Wish, Joom ou Aliexpress. On les appelle des "market place". Achetés depuis ses plateformes, les articles sont envoyés directement chez vous depuis les usines asiatiques. Résultats, sur 450 produits ciblés, 63% sont non conformes aux normes françaises et 28% représentent un danger.