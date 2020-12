Aides à la rénovation énergétique : les arnaques se multiplient !

Il y a un an, Natacha Schoos a été victime d'une arnaque à la rénovation énergétique en souhaitant troquer son vieux système de chauffage au gaz pour une installation plus écologique et plus économique. Elle se renseigne sur Internet, prend un rendez-vous avec un commercial, il propose une pompe à chaleur. Coût estimé de la rénovation : "Normalement, on aurait dû payer 22 900 euros, donc moins 10 000 euros de l'Etat, on aurait dû payer 12 900 euros. En fait, on se retrouve avec un montant de 33 617 euros". Ce qu'elle pense être un devis, est en fait un bon de commande agrémenté à un crédit à la consommation. Elle signe sans s'en rendre compte. Résultat, la famille n'a jamais touché les aides de l'Etat. Pire, elle se retrouve avec des malfaçons et un endettement colossal.