Aides financières pour changer de chauffage : attention aux arnaques

C'est toujours la même technique. Au moment de payer, on vous dit que vous aurez un reste à charge zéro grâce aux aides de l'Etat. Et ça, c'est une fausse promesse. En effet, le reste à charge va dépendre de vos revenus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en cumulant la prime rénovation et le certificat d'économie d'énergie, vous aurez forcément quelque chose à payer. En moyenne, c'est autour de 9 000 euros pour une pompe à chaleur ou une chaudière à granulés, et autour de 4 000 euros pour une chaudière au gaz.