Alimentation : la révolution des courses en ligne

Ce qui plaît aux clients, c'est le côté pratique. "Pour les grosses courses contraignantes, le chariot déborde. Là c'est beaucoup plus simple. On a le chariot qui arrive, on charge dans la voiture et c'est réglé", confie une jeune femme. D'autres, comme Ahmed, ont changé leurs habitudes à cause du contexte sanitaire. "Ça évite les contacts, ça participe aux mesures barrières en quelque sorte", déclare-t-il.