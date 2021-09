Alimentation : les prix vont-ils continuer à grimper ?

Sébastien Pautrel, directeur de la biscuiterie "La Mère poulard" en sait quelque chose. Il vend ses gâteaux dans des boîtes en métal venues de Chine, devenues beaucoup plus chères. "La boîte a augmenté de 50 centimes, mais c'est une augmentation uniquement pour le transport. Donc la boîte qui valait un euro avant, vaut aujourd'hui 1,50 euro", dit-il dans la vidéo en tête de cet article.

Ce jeudi 16 septembre, il avait justement rendez-vous avec une chaîne de supermarché pour répercuter cette hausse sur son prix de vente. À sa sortie, le verdict tombe : le prix de ses biscuits devrait bel et bien augmenter. "Le prix aujourd'hui se situe entre 8,90 euros et 9,20 euros. Demain il sera à peu près à 9,90 euros", avance le chef d'entreprise.

Chaque industriel a toutefois sa stratégie pour tenter de contourner le problème. Coralie Amoukou, acheteuse pour la marque de dessert "Michel et Augustin" ne souhaite pas, pour l’instant, modifier ses prix, malgré là-aussi des matières premières plus chères. "Le lait va prendre 3%, la crème 2% et les œufs 2% également, donc forcément on va rogner un peu sur notre marge", explique-t-elle.