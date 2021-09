Alimentation : pourquoi les prix grimpent

Certains l’ont remarqué après leur passage en caisse, au supermarché, le prix de nombreux produits a augmenté. À chaque fois, quelques centimes d’euros en plus pour le café, les fruits, mais aussi mes céréales ou encore l’huile d’olive. Ces augmentations, c’est le résultat d’un bras de fer entre les distributeurs et les industriels qui subissent des hausses de prix sur leurs matières premières. Plus 26% pour le blé, plus 14% pour le sucre, ou encore plus 20% pour le soja.