Allovoisins : de plus en plus de professionnels sur le site d’entraide entre particuliers

Ramdane est électricien professionnel depuis trois ans. Suite à un licenciement économique, il a décidé de créer sa propre société. Il paie un abonnement de 30 euros par mois à la plateforme Allovoisins, ce qui lui permet de consulter les annonces et de proposer ses services à des prix attractifs. Ses clients sont invités à laisser des avis après son passage. Grâce à ces commentaires et au bouche-à-oreille, la plateforme lui fournit 80% de sa clientèle.

De plus en plus de professionnels, notamment du bâtiment, créent leur propre entreprise. Pour se faire connaître, la plupart d’entre eux se rendent sur des sites d’entraide entre particuliers comme Allovoisins. Avec 25% de charges sociales contre 45% pour une entreprise, les autoentrepreneurs proposent des prix défiant toute concurrence.

À la base, Allovoisins proposait des services exclusivement entre particuliers. Près de 3000 demandes sont réalisées chaque jour. Aujourd’hui, la part des professionnels inscrits augmente de 20% chaque mois. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi pendant la crise. "Les professionnels en ont fait une activité à part entière", affirme le directeur d’Allovoisins. "Est-ce qu’on devient une agence d’intérim ? Est-ce qu’Allovoisins est en train de devenir un nouveau pourvoyeur d’emploi ? C’est possible. Ça peut être une forme de concurrence mais il n’y a rien de plus sain que la concurrence", poursuit-il.

Pour les prestations plus importantes à l'instar de la rénovation complète d’un appartement, les montants peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros. Dans le reportage en tête de cet article, un propriétaire a fait appel à des artisans de la plateforme. "Passer par des autoentrepreneurs, c'est un peu moins cher que de passer par des entreprises, mais le travail est le même et des fois, les entreprises refusent ce genre de biens à refaire parce que ce n’est pas assez gros", explique le propriétaire. Pour les entreprises, il leur est impossible de s’aligner sur les tarifs proposés par les professionnels de la plateforme.

Pour les artisans, la formule n’offre que des avantages. "On n’a pas besoin de démarcher, on n’a pas à courir partout et puis on a juste à faire notre proposition quand il y a une demande sur le site donc c’est quand même beaucoup plus rapide et pratique", affirment-ils. À ce jour, 300.000 professionnels sont inscrits sur le site.