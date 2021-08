Animaux, tisane, spa... le foin sert à tout

Si pour vous le foin ne sert qu'à nourrir les animaux, vous risquez d'être surpris. Ce mélange d'herbes séchées est tendance et il se retrouve partout. Dans son exploitation, Alain Delangle, agriculteur et producteur de foin chez "Michel et Alain fermiers biofils" à Saint-Fraimbault (Orne), cultive le foin bio depuis quelques années et ses ventes ont explosé. "Ça pouvait paraître un peu fou au départ. De quelques dizaines de kilos, il y a 3 ou 4 ans et c'est aujourd'hui, pas loin d'une tonne de foin par an sur le foin culinaire", explique-t-il. Alain transforme sa production en tisane ou en confiture.