Annulation de l’indication obligatoire de l’origine du lait : comment savoir d’où vient votre bouteille ?

Le gouvernement voulait rendre obligation l’indication de l’origine du lait, mais le Conseil d'État vient d'annuler le décret. Il est toutefois possible de savoir la provenance du produit.

Au pays des vaches laitières et des bons fromages, nous vous avons montré deux produits laitiers de grande consommation, un beurre et un yaourt. Leur lait est-il français ? Non, il était belge. Pour le lait en brique, on est 100% français, tout comme sur la majorité de vos produits. Mais certains mélangent des provenances française et européenne. C'est écrit dans les ingrédients. Dans vos fromages, il peut y avoir du lait hollandais ou irlandais. Dans vos yaourts, du lait belge ou allemand.

Indiquer la provenance était obligatoire depuis trois. Ce c'est désormais plus le cas, au désespoir d'un éleveur normand que nous avons rencontré ce matin. "En France, plus de 95% des troupeaux sortent pour pâturer de l'herbe. Donc, les vaches elles voient le grand air et elles voient le pâturage. C'est ça qu'attendent nos consommateurs et c'est ça qui fait que le lait français n'est pas tout à fait le même que le lait d'à côté", a déclaré Jocelyn Pesqueux.

Aujourd'hui, la France exporte 40% de sa production laitière. Et pourtant, elle continue d'importer. "Un tiers de la consommation nationale de lait et de produits laitiers est composé de produits importés. Ils servent à fabriquer des glaces, de la pâtisserie, de la viennoiserie, des pizzas", a précisé Gérard You, agroéconomiste. À l'avenir, avec moins d'informations sur les étiquettes de vos produits, il faudra se fier à des codes : la mention BE indique la Belgique, ES pour l'Espagne, et FR pour la France.