Apéritifs : le rayon frais en pleine expansion

Quand apéro ne rime plus avec gâteau, cela donne pour ce groupe d'amis une table composée uniquement de produits frais comme le guacamole, tapenade et tarama, des produits à tartiner mais aussi des billes de fromage, des petits légumes. Ils ont mis de côté les biscuits apéritifs.

Nos habitudes ont bien changé. Depuis les années 60, la vedette était la cacahuète servie à la maison ou dans les bars. Même si la vente de ces apéros classiques se porte assez bien, plus 5% en un an, le succès revient aux apéritifs frais, plus 15%. Verrines, minis burgers... Les clients achètent des produits de plus en plus élaborés.