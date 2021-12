Applis : et si vous gagniez de l'argent en marchant ?

Plus question pour Zoé de prendre l'ascenseur. Cela fait plus d'un an qu'elle utilise une application pour compter ses pas. "L'année dernière avec les différents confinements, on était pas mal à amener à bosser à la maison. Je me suis rendu compte que je fais peut-être 200 pas par jour. Ça a un peu été déclencheur. Maintenant, j'essaie vraiment d'atteindre les 10 000. Je suis au-dessus de 6 500 par jour, ça, c'est sûr", se dit-elle. Et cela passe par de nouvelles habitudes. L'application ne se contente pas de compter ses pas, elle lui permet aussi de gagner de l'argent, 5 euros en moyenne par mois.