Argent de poche : combien en donnez-vous à vos enfants ?

Dès la sortie de l'école, c'est le même rituel : direction le magasin de bonbons. Quand on paye avec son argent de poche, il faut être bon en mathématiques et respecter le budget. A noter que les adolescents Français reçoivent en moyenne 30 euros comme argent de poche, mais il faut toutefois les mériter.

D'après un père de famille "l'argent de poche, c'est tous les mois. Avec trois euros pour mon fils et cinq euros pour ma fille qui ont dix et douze ans. Et c'est quand ils sont sages, bien sûr". Chez une mère de famille, la transaction est bien rodée. Elle donne quinze euros à sa fille de treize ans et 20 euros pour son fils plus âgé. Cette somme leur permet de maîtriser un budget durant le mois.