Argent de poche : combien et à partir de quel âge peut-on donner aux enfants ?

ENFANTS PARENTS - Doit-on donner de l’argent de poche à ses enfants ? Et si "oui", quand et combien ? Autant de questions que les parents se posent à l'égard de leurs enfants. On fait le point avec Garance Pardigon.

Donner de l'argent de poche aux enfants leur offre une certaine liberté pour apprendre à dépenser judicieusement, à repérer ce qui est à leur portée et surtout à comprendre la valeur des choses. Pour certains parents, donner de l'argent de poche à leurs enfants est une sorte de passage obligé pour les responsabiliser. Combien ? Sous quelle forme ? À quel âge ? Chaque famille a ses règles. Certaines ont un système bien particulier.

Toute l'info sur Le 13H

À partir de quel âge doit-on donner de l'argent de poche ?

On peut commencer à donner de l'argent de poche aux enfants dès qu'ils commencent à gagner en autonomie. Soit, vers 11 ans, un âge qui correspond à l'entrée en sixième, au début de l'adolescence. Et ce que l'on observe, c'est que le montant augmente avec l'âge (18 euros par mois au début et jusqu'à 44 euros par mois pour les 17-18 ans). Soyons clairs : nous parlons de moyennes observées et non de recommandations, cela dépend de votre niveau de vie.

Et alors on choisit quoi ? Les espèces ou les virements bancaires ?

Vous allez avoir le choix dès le début, puisque désormais on trouve des cartes bancaires dès 10 ans (oui, vous avez bien entendu). À 10 ans aujourd'hui, on peut avoir une vraie carte bancaire, avec un vrai compte bancaire. Votre enfant fait ses achats chez un commerçant et c'est débité directement sur son compte à lui. Ce type d'offre a complètement détrôné la carte de retrait classique, vous savez celle qui permet "juste" de prendre de l'argent au distributeur.

Mais ce n'est pas un peu risqué de donner une carte bancaire à un enfant ?

Déjà, pas d'ouverture de compte, sans votre accord. C'est la loi. Pour le reste, c'est à vous de vérifier… Est-ce que la carte est bien à autorisation systématique ? Traduction : pas de découvert possible. De plus, il y a souvent des options pour plus de sécurité : contrôle parental systématique, achats bloqués sur certains sites, au hasard de jeux vidéos ! Il faut compter entre 2 et 5 euros par mois. Cela vaut le coup de demander à votre banque, elle pourra peut-être vous faire un prix puisque vous êtes déjà client.

La rédaction de TF1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.