La prime inflation est-elle imposable ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : La prime inflation est-elle imposable ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau dans la vidéo en tête de cet article.

Je suis en congé maternité depuis juillet 2021 et avant cela, j'étais au chômage, qui va me verser la prime inflation en janvier ?

Ça dépend de votre statut en octobre 2021 : étiez-vous salarié ou demandeur d’emploi ? C’est la question à vous poser si vous comptez sur cette prime inflation.

Si vous étiez salarié à ce moment-là, c’est votre employeur qui vous la verse. D’ailleurs, le versement a commencé en décembre pour les salariés du secteur privé et les travailleurs non-salariés.

Si vous étiez demandeur d’emploi, c’est Pôle Emploi, normalement à partir du 25 janvier, comme précisé sur le site de ce service public.

Dans les deux cas, vous n’avez rien à faire. Le versement est automatique. Et le fait d'être en congé maternité ou maladie ne change rien aux conditions d’éligibilité : avoir plus de 16 ans et avoir gagné moins de 26.000 euros bruts entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021.