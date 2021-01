Galettes des rois : méfiez-vous de celles qui se prétendent artisanales

Après la bûche de Noël, place à la galette : ce mercredi, on célèbre l'Épiphanie, l'occasion comme chaque année pour 85% des Français de succomber à cette tradition feuilletée. Un mois crucial aussi pour les 32.000 artisans boulangers de France. "Chez Isaac", une boulangerie du 18ème arrondissement de Paris, le sprint est donc lancé, et ce n'est qu'un début : 1 000 galettes sortiront de ses fours d'ici fin janvier. "Grâce à la galette, on arrive à faire 30% de chiffre d'affaires en plus", explique Priscilla Hayertz.

Et si la boulangère mise tant sur ce produit, c'est pour sa rentabilité. Œufs, farine, amandes, le coût de la matière première représente 20% du prix de vente. Le salaire du boulanger 40%. Comptez 10% pour les fèves et la couronne. La part restante du gâteau, la marge, est donc de 20%. "Sur une galette vendue à 20 euros, on va réussir à dégager 4 euros, ce qui est plus élevé que sur la viennoiserie où la marge n'est que de 10%", poursuit la gérante.