Malus 2022, taxe au poids : les voitures seront-elles plus chères ?

Avec ces nouvelles restrictions, le gouvernement espère toucher en plein cœur le marché des SUV, véhicules les plus vendus en France et les plus polluants. Pour certains d'entre eux, le malus sera d'ailleurs conséquent. Pour la Dacia Duster par exemple, il montera à 330 €, soit 100 € plus cher qu’actuellement. De même, la pénalité s’envole pour la Kia Ceed GT (1276 €, soit une augmentation de 458 €).

Les consommateurs, plutôt que de s'intéresser au marché de l'hybride ou de l'électrique se "tournent massivement vers le marché de l’occasion", explique de son côté Flavien Neuvy, économiste et directeur de l’observatoire Cetelem de l’automobile, qui rappelle que les voitures d'occasion ne sont pas concernées par le malus. "Et donc ça peut paraitre un peu paradoxal, mais on a moins de voitures neuves - moins polluantes,- et davantage de véhicules d’occasion, plus anciens et donc plus polluants", souligne-t-il.