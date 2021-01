Automobile : les concessionnaires face à la redoutable concurrence d'Internet

Derrière les livres, cette grande enseigne implantée à Puteaux (Hauts-de-Seine) vend désormais un scooter. Et au milieu des rayons télé, on trouve cette petite voiture électrique qui attire les regards. Les clients peuvent rentrer à l'intérieur. Et c'est tout. "Vous ne pouvez pas démarrer. Mais vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous et venir la tester à la date qui vous convient", explique Olivier Garcia, directeur des produits - Groupe Fnac Darty. Le reste se déroule en ligne. Avec 2 500 ventes en six mois, les débuts sont encourageants.