Automobiles : le marché juteux des pièces détachées

Les réparations sont plus chères, car le prix des pièces n'arrête pas d'augmenter, notamment chez les constructeurs français. On a enregistré 11% de hausse en moyenne en 2019 et 7,5% en 2020. Et si les constructeurs augmentent les prix, c'est parce qu'ils ont le monopole sur les pièces captives. Des pièces qui sont protégées par un droit de propriété intellectuelle et certifiées d'origine. Il est donc impossible d'acheter des pièces adaptables, des copies en moyenne 30% moins chères.