Babka : la brioche que tout le monde s'arrache

Tout commence avec la pâte. "Toutes les recettes ne sont pas identiques. On est entre la pâte à pain et la pâte à brioche", confie Jeffrey Cagnes, chef pâtissier chez Stohrer. Elle est ensuite généreusement garnie de pâtes à tartiner et de noisettes grillées. Mais le secret de la babka, c'est son tressage. C'est lui qui donnera son aspect marbré et gourmand, une fois cuite. Chez Stohrer, compter 3,5 euros la part de babka. Un prix qui ne dissuade pas les clients. "C'est réconfortant et c'est vraiment une brioche plaisir", note une cliente.