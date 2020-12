Baguette tradition : comment déjouer les arnaques

Si certains pains spéciaux s'invitent à vos repas, pour vos huitres par exemple, sur la table, la baguette tradition reste la reine. Une tradition dorée et adorée des Français à tel point que vous êtes prêts à l'acheter au prix le plus fort. En moyenne 50 centimes plus chère qu'une baguette classique, la tradition contient pourtant deux fois moins d'ingrédients. Comment l'expliquer ? "D'un boulanger à un autre, le temps de fermentation et de pétrissage peut varier. Ce qui est très important, c'est d'avoir un pétrissage lent", indique Clément Buisson, artisan-boulanger.

Dans son établissement artisanal à Paris (16e), près de 800 traditions sortent chaque jour du four. À chaque préparation, on constate la même recette, les mêmes gestes et surtout beaucoup de repos. En revanche, pour la vendre sous le nom de "tradition", tous les boulangers doivent suivre une liste d'ingrédients imposée par un décret de 1993. Seulement quatre éléments sont autorisés, les mêmes pour toutes boulangeries qui pratiquent des prix bien différents. De 90 centimes en supermarché, jusqu'à 1,5 euro chez les artisans. La vraie tradition semble difficile à reconnaitre à l'oeil nu. ? D'autres qui en ont l'aspect, sont vendues sous le nom de Belle Arôme ou Rustique, et cachent d'autres ingrédients comme du sucre et des additifs. Nous sommes bien loin de la réglementation imposée par le décret pain. "En ajoutant ces composants, on essaie d'imiter le gout de la fermentation", déplore Dominique Anract, directeur de la confédération nationale des boulangers.