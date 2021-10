Baisse des taxes, chèque carburant : l’heure des choix

L'autre option moins coûteuse, c'est le chèque carburant, dont on ne connaît pas non plus le montant. Il ne serait délivré qu'aux Français qui en ont vraiment besoin, pour le travail principalement. Ce chauffeur de taxi fait deux pleins par semaine. Il n'avait pas passé la barre des 100 euros le plein depuis 2008. Après avoir beaucoup débattu aujourd'hui, le gouvernement devrait annoncer ses mesures au plus tard vendredi.