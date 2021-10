Baisse des ventes d’œufs bio : des agriculteurs contraints de brader une partie de leur production

En un an, la consommation d’œufs bio a baissé de 3%, avec des conséquences sur toute la filière. Vincent élève des poules en Bretagne selon les critères du label biologique. Chacune d'elles est nourrie avec des céréales 100% bio et françaises, et dispose de quatre mètres carrés en extérieur. Il accueille le 20H de TF1 dans son exploitation dans la vidéo en tête de cet article.

Cette inquiétude est partagée par toute la profession. Elle a donc choisi de diminuer la production d’œufs bio plutôt que d’accorder des remises à la grande distribution."On peut le faire de façon occasionnelle pendant une période de courte durée, mettre une promotion pour essayer de développer les ventes. Mais on ne peut pas être tout le temps en promotion, autrement on ne va plus pouvoir rémunérer l’éleveur, rémunérer le centre de conditionnement à sa juste valeur", souligne auprès de TF1 Loïc Coulombel, directeur du syndicat national des industriels et professionnels de l’œuf.

Le secteur des œufs bio n’est pas le seul à connaître des difficultés. Les consommateurs se détournent aussi du lait biologique. Aujourd’hui, c’est toute une filière qui s’interroge sur son avenir.