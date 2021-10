Banque : près d’un Français sur deux régulièrement à découvert

Serions-nous plus dépensiers ? Selon une récente étude, presque un Français sur deux dépasse régulièrement son découvert autorisé. À Courseulles-sur-Mer (Calvados), ce mardi matin, la nouvelle n'étonne personne. "Ce n'est pas surprenant vu le coût de la vie et les salaires qui n'augmentent pas", "Ça ne m'étonne pas, c'est tellement dur maintenant, les gens ont envie de se faire plaisir des fois", lancent ces passantes.

Pour certains, les dépenses sont trop importantes. Les factures s'accumulent et les comptes sont vite faits. "L'électricité, le loyer, les forfaits téléphoniques... c'est très compliqué", confie cette dame. "Il y a des gens qui ne font pas d'efforts et on empile toutes les charges", se désole ce monsieur.

Tous les moyens sont bons pour économiser et Sonia a sa propre méthode pour éviter le découvert : "j'ai un petit carnet et je déduis au fur et à mesure ; que je paye par carte bleue ou pas, je tiens mes comptes". Sur le territoire, le découvert moyen est de 232 euros et il faut parfois faire des choix.