Banques : des frais bientôt encore plus élevés

Désormais, une personne seule avec peu de services paie 68 euros à l'année. Un couple, lui, paie 149 euros. Et les banques autorisent de moins en moins de retrait chez les concurrents. Certains clients n'ont le droit qu'à deux retraits gratuits, le troisième devient payant. Un problème en plus à la campagne où il n'y a presque plus de distributeurs.

Alors, comment limiter la facture ? Première solution, faire jouer la concurrence. Mais il existe une autre solution : se tourner vers les banques en ligne. Celles-ci "n'offrent pas la totalité du panel des services d'une banque classique. Pour autant, quand on fait quelques prélèvements et paiements par carte, ça suffit. Bien souvent, il y a des écarts de prix extrêmement importants, car certaines des interventions de ces banques sont quasiment gratuites", explique Jean-Yves Mano, président de l'Association nationale de consommateurs et usagers CLCV (Consommation logement et cadre de vie).

Encore faut-il être à l'aise avec Internet. Ces établissements n'ont pas d'agence pour vous accueillir, tout se passe à distance.