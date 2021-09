Bientôt davantage de pourboires en carte bleue ?

Sur la terrasse d'un bar à Lille, quelques clients sont présents de bon matin. Beaucoup disent laisser des pourboires, mais en espèces. Et des espèces, on en a de moins en moins. Alors, laisser un pourboire en le payant avec une carte bleue est plutôt séduisant. "Ça ne me gêne pas et ça évite de transporter de la monnaie, vu que maintenant quasiment tout est dématérialisé", témoigne un client.