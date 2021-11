Marques : quelles sont les enseignes préférées des Français en 2021 ?

Voici maintenant le top 3. À la troisième place, se trouve Leroy Merlin. "On est très bien conseillés et la qualité de service est au top", affirme une habituée du magasin dans le reportage en tête de cet article. Avouons-le : l’effet confinement y est surement pour quelque chose. "On n’est pas partis en vacances donc forcément, on a fait du bricolage", sourit une autre cliente.

À la deuxième place, on trouve Decathlon. La marque bénéficie d’une incroyable sympathie grâce aux conseils sur place en magasin que l’on n’a pas sur Internet. Et enfin, le grand vainqueur de cette année est Picard. Les clients mettent en avant la qualité des produits. "Les prix sont abordables et ça dépanne", assure l’un d’eux.