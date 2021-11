VIDÉO - Black Friday : méfiez-vous des fausses bonnes affaires

Ainsi, Alexandre Boutoille, responsable d'un supermarché des Yvelines constate que cette année, la période de réductions liée au Black Friday attire encore. "Malgré la situation Covid, il y a une envie d'avantages et surtout une envie de faire de bonnes affaires", se réjouit le directeur.

Pour autant, cette période entraîne aussi son lot d'arnaques, surtout sur Internet. "Pour afficher la plus grosse réduction possible, les cybermarchands, la plupart du temps n'hésitent pas à augmenter les prix quelques jours avant le Black Friday et puis, au moment de l'ouverture de la promotion, ils redescendent ce prix", prévient ainsi Cyril Brosset, journaliste et membre de l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir.

Le journaliste souligne donc qu'il vaut mieux se méfier des réductions dont les taux sont un peu trop importants. "On peut trouver des promotions à 20%, 30% maximum. Ça, ce sont de vraies promotions. Au-delà, il y a une arnaque, il y a une astuce pour gonfler ce taux de réduction."