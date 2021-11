Bois de chauffage : la demande et les prix flambent

Entre les habitués qui se font livrer un peu plus de bois que d'habitude et les nouveaux clients, le volume des ventes n'a jamais été aussi. Des livraisons incessantes et une demande à laquelle il est difficile de répondre. À Champeix dans le Puy-de-Dôme, ce vendeur est obligé de se fournir de plus en plus loin. En achetant le bois un peu plus cher à la coupe, les tarifs devraient mécaniquement augmenter “aux alentours de 5%. Mais ça reste quand même assez limité par rapport aux autres consommables”.

Mais certains vendeurs corréziens, n'auront même pas le temps d'augmenter leurs prix. Avec des réserves déjà au plus bas, on s'attend tout simplement à une pénurie. “Normalement, il doit y avoir les 3/4 des box de plein et là, il y en a plus qu'un. La fin d'année va être très compliquée, il y en a environ un mois et demi de stock. On va être obligé de refuser des commandes”. Un bois victime de son succès et une situation difficilement prévisible. Puisqu'il faut au minimum deux ans pour faire sécher les meilleures espèces destinées au chauffage.