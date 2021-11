Bois de chauffage : la forte demande fait craindre un risque de pénurie

Pour certains clients, le bois est même devenu l'unique moyen de chauffage. Par conséquent, les demandes sont en augmentation et les producteurs sont débordés. Chez Bastien Poignet, codirigeant d'une exploitation forestière, les stocks n’avaient jamais été aussi bas aussi tôt dans la saison. "La fin d’année va être très compliquée. Là on a environ un mois, un mois et demi de stock et après, on va être obligé de refuser des commandes", indique-t-il.

Pourtant, la pénurie était difficile à anticiper. "Pour brûler du bois, il faut qu’il soit sec et qu’il ait au minimum un an et demi, deux ans de séchage, et ça, on n'avait pas prévu", reconnait le vendeur. Alors pour faire face, il faut commencer à puiser dans les réserves de l'année prochaine, tout en gérant ses stocks pour satisfaire les clients.

"On essaie de garder un peu de stock pour les très très bons clients, les vieux clients, mais ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce qu’il y a des gens qui appellent en disant 'on a froid, on a plus de chauffage…' Donc on livre", raconte le cogérant Frédéric Poignet.