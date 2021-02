Boom des légumes surgelés : que valent-ils vraiment ?

Dans l'usine de surgelés de la société Ardo à Gourin (Morbihan), c'est la journée des carottes. Récoltés deux à trois heures plus tôt, elles sont livrées le plus rapidement possible par les producteurs. L'entreprise doit au plus vite les surgeler pour conserver leur fraîcheur. En quelques minutes, elles sont lavées, pelées puis coupées en petits dés, avant d'être blanchies lors d'une cuisson à 95 °C.